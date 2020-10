Clizia Incorvaia | «Voglio un figlio da Paolo»

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’ex concorrente del GF con Ciavarro è davvero feliceCiavarro fanno coppia fissa da quando hanno concluso la loro esperienza al GF Vip. I due che hanno trascorso le vacanze insieme stanno pensando anche un futuro da vera coppia. L’ex del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha già una figlia nata dal matrimonio con l’artista. Leggi anche:Ciavarro: la tenera intervista in coppia a Verissimo Nell’ultimo numero del settimanale “Chi“, l’influencer non ha negato la voglia di avere un nuovo pargolo. Ho trovato in(Ciavarro, ndr) la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei uncon lui. Ne abbiamo parlato subito, ...

Ha compiuto 40 anni il 10 ottobre ed è pronta a regalarsi un dono davvero unico e speciale. Clizia Incorvaia si confessa sulle pagine del settimanale «Chi», in edicola il 14 ottobre, e non nasconde di ...«Ho trovato in Paolo (Ciavarro, ndr) la mia metà perfetta. Sono felice e vorrei un figlio con lui. Ne abbiamo parlato subito, chissà...», dice in esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 14 ottobre, ...