Salihamidzic | “Alaba in scadenza | proveremo a convincerlo per il rinnovo” Sul giocatore Juve e Real

David Alaba, esterno sinistro del Bayern Monaco, è in scadenza con i Campioni d'Europa nel giugno 2021. La Bild riporta come la società bavarese sta trattando il rinnovo con l'austriaco, al Bayern da 12 anni, ma sul giocatore c'è forte anche il pressing di Juventus e Real Madrid, che potrebbero prenderlo a zero. A parlare della situazione contrattuale di Alaba, il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic che in una conferenza stampa, ha così affermato: "Alaba? Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare il rinnovo. David è qui da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il rinnovo. Deciderà lui con il suo agente il da farsi".

