Mete di viaggio e travel blog (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando siamo stressati, stanchi dello stress a cui ci sottopone la società la cosa migliore è partire Anche se per pochi giorni viaggiare crea un distanziamento dai problemi che ci assillano tutti i giorni. Un breve cambiamento di luogo e quindi di prospettiva è un toccasana per la nostra saluta. Sia a livello psicologiche che puramente fisico. Dopo il lock down questa voglia di evasione è aumentata. Oggi siamo bombardati sui social di foto di amici che sono stati qui o sono stati là. Viaggiare davvero però non è solo farsi selfie con un mare azzurro alle spalle. Se si vuole partire per rilassarsi ci vuole altro. Ci vogliono destinazioni sicure e provate. E la cosa migliore è affidarsi ad travel blog. Pianificare un viaggio, anche breve, deve essere un divertimento ...

Da Stromboli al Peloponneso, passando per la Costa Azzurra, la Croazia e le Baleari, per dormire in una finca dell'Ottocento restaurata o in una cabane degli anni Trenta, o rilassarsi in un patio fra ...

Le nostre montagne pare vogliano salutarci, il freddo del grande nord sta arrivando e presto sarà tutto imbiancato, solo ieri cercavamo refrigerio in alta quota e ora pare tutto mutato e allora perché ...

