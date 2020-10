Jaguar Land Rover, Maver: “L’elettrificazione è una priorità. Ma l’Europa deve darci le giuste infrastrutture per la mobilità sostenibile” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Daniele Maver, 63 anni romano, è presidente e amministratore delegato di Jaguar Land Rover Italia dal 2007. Addirittura un anno prima che l’azienda inglese fosse acquistata dagli indiani di Tata, che l’hanno poi rilanciata. Senza dubbio, uno dei casi più longevi di managerialità ai massimi livelli nel nostro Paese. Lo abbiamo incontrato a margine della Barcolana, il tradizionale evento velico triestino che purtroppo quest’anno è stato annullato per maltempo. “Barcolana e Land Rover è un connubio ormai consolidato, è dal 2013 che siamo sponsor, anche perché il nostro è un marchio che ha molte affinità con nautica e vela. Barcolana in più è unica, perché non legata a regole precise: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Daniele, 63 anni romano, è presidente e amministratore delegato diItalia dal 2007. Addirittura un anno prima che l’azienda inglese fosse acquistata dagli indiani di Tata, che l’hanno poi rilanciata. Senza dubbio, uno dei casi più longevi di managerialità ai massimi livelli nel nostro Paese. Lo abbiamo incontrato a margine della Barcolana, il tradizionale evento velico triestino che purtroppo quest’anno è stato annullato per maltempo. “Barcolana eè un connubio ormai consolidato, è dal 2013 che siamo sponsor, anche perché il nostro è un marchio che ha molte affinità con nautica e vela. Barcolana in più è unica, perché non legata a regole precise: ...

