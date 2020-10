Genshin Impact: arriva Genshin Impact, il primo evento multiplayer del gioco (Di lunedì 12 ottobre 2020) arriva Elemental Crucible, il primo evento multiplayer del fortunato Genshin Impact. Dovrete collaborare con i compagni in varie missioni Vi abbiamo già parlato in quest’articolo dell’incredibile riscontro che Genshin Impact ha avuto dal lancio. La produzione cinese si è inoltre saputa ricavare incassi per oltre 100 milioni di dollari. Ora che il gioco è disponibile da circa 2 settimane miHoYo si prepara a rilasciare il primo evento multiplayer di Genshin Impact. Il tutto consisterà, a grandi linee, in una ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020)Elemental Crucible, ildel fortunato. Dovrete collaborare con i compagni in varie missioni Vi abbiamo già parlato in quest’articolo dell’incredibile riscontro cheha avuto dal lancio. La produzione cinese si è inoltre saputa ricavare incassi per oltre 100 milioni di dollari. Ora che ilè disponibile da circa 2 settimane miHoYo si prepara a rilasciare ildi. Il tutto consisterà, a grandi linee, in una ...

zazoomblog : Genshin Impact: grandi numeri per il lancio della nuova IP cinese - #Genshin #Impact: #grandi #numeri - tuttoteKit : Genshin Impact: grandi numeri per il lancio della nuova IP cinese #Android #GenshinImpact #IOS #MiHoYo #PC #PS4… - Compotademango : Dios, como me encantan los tanques del Genshin impact jsjsjsjsjs, llevo tres tanques y a la arquerita xd - streamr_es : Genshin Impact Comienza La Aventura #1 #videojuegos #juego #video #rpg #Youtube ?? @Dr4nser - itspukapuka : Mi sono spoilerata una cosa di genshin impact poRCODIO -