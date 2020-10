Era Lucy Camden in Settimo Cielo | oggi a 39 anni capelli corti e occhiali FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Andata in onda dal 1996 al 2007,è stata una delle serie tv cult per tutti gli adolescenti di quegli. Le vicende travagliate del reverendoe della sua famiglia, ambientate nella città californiana fittizia di Glen Oak ha appassionato migliaia di telespettatori. Tra i numerosi figli del reverendo e sua moglie c’era, interpretata da Beverley Mitchell. Ecco cosa fae come è diventata. Beverley MitchellLa ricordiamo per essere statain, la terzogenita tra i sette figli del reverendo e di sua mogliee. Ad interpretarla Beverley Mitchell. Classe 1981 ha esordito ...