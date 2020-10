Diana Del Bufalo si è lasciata con Edoardo Tavassi: «Per me è stato un angelo custode» (Di lunedì 12 ottobre 2020) È ufficiale, Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi, fratello della famosa Guendalina, si sono lasciati. A comunicare la cosa ai fan è stata l’attrice stessa attraverso un post su Instagram. Le sue parole non sono passate inosservate ai followers, i quali hanno lasciato nei commenti messaggi di affetto. Dopo la dolorosa fine della storia d’amore con Paolo Ruffini, Diana era tornata a sorridere e ad amare proprio grazie ad Edoardo. Il suo angelo custode, così come lo chiama lei stessa nel post, le ha regalato un momento speciale, ma che purtroppo era destinato a finire. I fan si sono subito chiesti che cosa sia successo, ma Diana si è limitata semplicemente a dire che doveva andare così e che ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) È ufficiale,Del, fratello della famosa Guendalina, si sono lasciati. A comunicare la cosa ai fan è stata l’attrice stessa attraverso un post su Instagram. Le sue parole non sono passate inosservate ai followers, i quali hanno lasciato nei commenti messaggi di affetto. Dopo la dolorosa fine della storia d’amore con Paolo Ruffini,era tornata a sorridere e ad amare proprio grazie ad. Il suo, così come lo chiama lei stessa nel post, le ha regalato un momento speciale, ma che purtroppo era destinato a finire. I fan si sono subito chiesti che cosa sia successo, masi è limitata semplicemente a dire che doveva andare così e che ...

