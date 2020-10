Covid | immunologo Le Foche | ' Nel centro-sud più contagi perché meno anticorpi'

(Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Il-Sud, a differenza di alcune aree del Nord, penso alla Bergamasca e al Bresciano, sta pagando l'assenza dinella popolazione: fino a qualche settimana fa in e Campania il virus era ...

Francesco Le Foche, immunologo clinico all’università La Sapienza, con i casi che stanno su quota 5.500 e 420 ricoveri in terapia intensiva, non si allarma ...«Il Centro-Sud, a differenza di alcune aree del Nord, penso alla Bergamasca e al Bresciano, sta pagando l'assenza di anticorpi nella popolazione: fino a qualche settimana fa in Lazio ...