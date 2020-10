MENZOGNA-VIRUS, PER UNA COMPRENSIONE GEO-STRATEGICA (Di domenica 11 ottobre 2020) Articolo di Marco Della Luna. Due fattori fondamentali per capirlo sono esclusi dal pubblico dibattito sul Covid 19: a)Il Covid 19 è stato realizzato dai militari cinesi nel laboratorio di Wuhan in un progetto che poteva avere scopo unicamente offensivo. b)E’ in corso una campagna mondiale di gonfiaggio del numero dei malati e dei morti di Covid 19 attraverso l’uso di metodi diagnostici volutamente errati e di un linguaggio ingannevole. Analizziamo questi due fattori. Il Covid 19 è il risultato dell’ibridazione e potenziamento in laboratorio tra un VIRUS di una certa specie di pipistrelli cinese e il VIRUS dei pangolini cinesi; quest’ultimo ha una componente che si attacca alle cellule umane e consente al VIRUS di penetrarlei. Una tale ibridazione non può avere altro ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 11 ottobre 2020) Articolo di Marco Della Luna. Due fattori fondamentali per capirlo sono esclusi dal pubblico dibattito sul Covid 19: a)Il Covid 19 è stato realizzato dai militari cinesi nel laboratorio di Wuhan in un progetto che poteva avere scopo unicamente offensivo. b)E’ in corso una campagna mondiale di gonfiaggio del numero dei malati e dei morti di Covid 19 attraverso l’uso di metodi diagnostici volutamente errati e di un linguaggio ingannevole. Analizziamo questi due fattori. Il Covid 19 è il risultato dell’ibridazione e potenziamento in laboratorio tra undi una certa specie di pipistrelli cinese e ildei pangolini cinesi; quest’ultimo ha una componente che si attacca alle cellule umane e consente aldi penetrarlei. Una tale ibridazione non può avere altro ...

angy52 : @charlielittledo Bene!!! ???????????????????????????????? Tutta una menzogna!!! Niente virus, semplice influenza, Tutti liberi!!!!! ?? - bisagnino : MENZOGNA-VIRUS, o il virus della de-costituzionalizzazione - BongerminoD : Purtroppo stanno manipolando le menti delle persone. Qui l’unico “Virus” che bisogna combattere è la menzogna . - BongerminoD : @francescatotolo Purtroppo stanno manipolando le menti delle persone. Qui l’unico “Virus” che bisogna combattere è la menzogna . - sapienza1211 : @gualtierieurope No, è il contrario. CI VOLETE FAR MORIRE TUTTI. Credo che se il virus fosse davvero mortale non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : MENZOGNA VIRUS La Cina va in vacanza e prova a dimenticarsi del covid-19 - Pierre Haski Internazionale Aprile 2021, gli zapatisti vengono in Europa per portare il “virus della Resistenza”

L’articolo di Hermann Bellinghausen, storico inviato in Chiapas de La Jornada di Città del Messico. L’articolo è stato pubblicato il 6 ottobre 2020, tradotto in italiano per gentile concessione dell’a ...

FocusTECH 8 minuti fa

Donald Trump ha condiviso poco fa un video su Twitter attraverso il quale ha promesso di rendere gratis il trattamento Covid-19 per tutti gli americani. Sempre nello stesso video ...

L’articolo di Hermann Bellinghausen, storico inviato in Chiapas de La Jornada di Città del Messico. L’articolo è stato pubblicato il 6 ottobre 2020, tradotto in italiano per gentile concessione dell’a ...Donald Trump ha condiviso poco fa un video su Twitter attraverso il quale ha promesso di rendere gratis il trattamento Covid-19 per tutti gli americani. Sempre nello stesso video ...