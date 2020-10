F1, GP Eifel. Ricciardo: “Podio atteso da tanto, sono felice” (Di domenica 11 ottobre 2020) “E’ passato parecchio tempo dall’ultima volta, mi sento come se fossi sul podio per la prima volta. sono passati due anni e mezzo e sono davvero felice. Abbiamo aspettato per tanto tempo, tutti ora si godranno tantissimo questo momento”. Così Daniel Ricciardo al termine del GP dell’Eifel chiuso dall’australiano al 3° posto. “Il tatuaggio per Abiteboul dopo il mio podio? E’ tutto vero, lo farà. Dovremo scegliere qualcosa che avrà a vedere con me e con la Germania” ha concluso Ricciardo. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “E’ passato parecchio tempo dall’ultima volta, mi sento come se fossi sul podio per la prima volta.passati due anni e mezzo edavvero felice. Abbiamo aspettato pertempo, tutti ora si godranno tantissimo questo momento”. Così Danielal termine del GP dell’chiuso dall’australiano al 3° posto. “Il tatuaggio per Abiteboul dopo il mio podio? E’ tutto vero, lo farà. Dovremo scegliere qualcosa che avrà a vedere con me e con la Germania” ha concluso

