Ballando con le Stelle 2020, quarta puntata: ‘appassiscono’ i fiori Costantino e Di Vaira. 50 sfumature di Todaro per la Isoardi (Di domenica 11 ottobre 2020) Sara di Vaira e Costantino Della Gherardesca Non tutte le “carnevalate” vengono col buco. Lo hanno capito a loro spese Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, che rischiano di uscire nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. La prossima settimana, i due concorrenti termineranno infatti lo spareggio contro la coppia formata Antonio Catalani e Tove Villfor, interrotto a metà nella quarta serata. Intanto, nel talent show condotto da Milly Carlucci c’è chi ha raggiunto per la prima volta il punteggio massimo della gara. Si tratta di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, capaci di portarsi a casa tutti 10 dalla giuria. Ballando ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 ottobre 2020) Sara diDella Gherardesca Non tutte le “carnevalate” vengono col buco. Lo hanno capito a loro speseDella Gherardesca e Sara Di, che rischiano di uscire nel corso della quintadicon le. La prossima settimana, i due concorrenti termineranno infatti lo spareggio contro la coppia formata Antonio Catalani e Tove Villfor, interrotto a metà nellaserata. Intanto, nel talent show condotto da Milly Carlucci c’è chi ha raggiunto per la prima volta il punteggio massimo della gara. Si tratta di Elisae Raimondo, capaci di portarsi a casa tutti 10 dalla giuria....

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ramona_ciullo : #BallandoConLeStelle cliccate il tweet di ballando e votate con un cuore ?? @tove_villfor - damellis20202 : RT @gabrirz1: La sfida del sabato sera - Round 4 #tusiquevales cresce e vince ancora con 4.357.000 e il 24.5% di share, benissimo anche #B… -