Atp Sardegna 2020 | programma e orari di lunedì 12 ottobre con Musetti

La programmazione e l'ordine di gioco di lunedì 12 ottobre all'ATP 250 di Sardegna. Al Forte Village di Pula è tutto pronto per la prima vera giornata di match con tre italiani impegnati in questo day-1 dei primi turni. In campo Lorenzo Musetti contro Cuevas, ma attenzione anche al derby tra Pellegrino e Travaglia. Ecco tutti gli orari. ORDINE DI GIOCO DI LUNEDI' 12 ottobre FORTE VILLAGE COURT Ore 10:00 – Vesely vs Majchrzak a seguire – Cuevas vs Musetti a seguire – Pellegrino vs Travaglia Non prima delle 15:00 – Kovalik vs Andujar Sardegna COURT Ore 11:30 – Cecchinato/Seppi vs Peers/Venus Non prima delle 13:00 – Martin vs Paul

