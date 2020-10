GF Vip | lo scherzo finisce male | interviene Elisabetta Gregoraci – VIDEO

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Al “Grande Fratello Vip” Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno organizzato unoai danni si Francesco Oppini. Ma non fa ridere nessuno. All’interno della casa del “Grande Fratello” Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno architettato unoai danni di Francesco Oppini. Ma non è andato tutto nel verso giusto, tanto che … L'articolo GF Vip, loCuriosauro.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - Spiralwavemood : RT @IlContiAndrea: Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di ben 2… - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di ben 2… - erikapretti21 : RT @IlContiAndrea: Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di ben 2… - EmanuelaBenedu2 : RT @IlContiAndrea: Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di ben 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scherzo

La quinta edizione del Grande Fratello Vip arriva all’ ottava puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutt ...Il confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco ha avuto lo scontro finale in un confronto diretto in cui sono emerse nuove verità.