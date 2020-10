Algoritmi | droni | video-installazioni | le nuove frontiere del cinema si incontrano a Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Suoni, immagini, spazi e lo stesso pubblico protagonisti aper una manifestazione internazionale che presenta da oggi al 16 ottobre le più innovative performance live di spettacoli audio-visual: LiveFestival - Vedi i suoni, ascolta le immagini vuole sottolineare l’approccio sinestetico delle performance audio-presenti in ogni edizione.Quest’anno, la VII, racconta in particolare il Live, tecnica narrativa sperimentale applicata alperformativo che dà vita alla creazione simultanea di suoni e immagini in tempo reale, in cui i parametri tradizionali delnarrativo, rappresentati dalla soggettività fotografata dalla camera, si espandono in una concezione più ampia.In un’epoca storica in cui la tecnologia ha ...