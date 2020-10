Incentivi auto - Nessun rifinanziamento nel decreto Agosto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il programma di Incentivi alla rottamazione sembra destinato a una fine prematura dopo poco più di due mesi dallavvio delle agevolazioni. A dispetto delle indiscrezioni e anche di alcune dichiarazioni pubbliche, latteso rifinanziamento non è stato inserito nel testo di conversione in legge del decreto Agosto approvato ieri dal Senato. Il passaggio alla Camera. ancora possibile una modifica del decreto durante il passaggio alla Camera, ma a oggi le chance sono esigue e alcune associazioni di settore hanno lanciato un allarme sugli effetti di uno stop alle agevolazioni, soprattutto alla luce degli effetti positivi finora riscontrati tra tante difficoltà e molti vincoli. Ad Agosto le immatricolazioni sono risultate sostanzialmente stabili nel confronto con ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il programma dialla rottamazione sembra destinato a una fine prematura dopo poco più di due mesi dallavvio delle agevolazioni. A dispetto delle indiscrezioni e anche di alcune dichiarazioni pubbliche, lattesonon è stato inserito nel testo di conversione in legge delapprovato ieri dal Senato. Il passaggio alla Camera. ancora possibile una modifica deldurante il passaggio alla Camera, ma a oggi le chance sono esigue e alcune associazioni di settore hanno lanciato un allarme sugli effetti di uno stop alle agevolazioni, soprattutto alla luce degli effetti positivi finora riscontrati tra tante difficoltà e molti vincoli. Adle immatricolazioni sono risultate sostanzialmente stabili nel confronto con ...

repubblica : RT @rep_motori: Industria auto contro il Governo: 'Grave non rifinanziare gli incentivi' - SerenettaMonti : RT @pietrosparacino: Anziché spendere per la Sanità, si è preferito dare incentivi per le auto e bonus per bici e monopattini. Così non sco… - pietrosparacino : Anziché spendere per la Sanità, si è preferito dare incentivi per le auto e bonus per bici e monopattini. Così non… - CorriereQ : Industria auto contro il Governo: “Grave non rifinanziare gli incentivi” - Notiziedi_it : Industria auto contro il Governo: “Grave non rifinanziare gli incentivi” -