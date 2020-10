Coronavirus, più di 200 scuole chiuse e oltre 1400 con almeno un contagio: la situazione (Di giovedì 8 ottobre 2020) Positivo al Coronavirus a scuola, chi resta a casa? Il chiarimento 28 settembre 2020 Senza tampone non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti 25 settembre 2020 Contagi in aumento in ... Leggi su today (Di giovedì 8 ottobre 2020) Positivo ala scuola, chi resta a casa? Il chiarimento 28 settembre 2020 Senza tampone non si torna a scuola dopo un'assenza con sintomi sospetti 25 settembre 2020 Contagi in aumento in ...

petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - RobertoBurioni : @disinformatico La differenza che sfugge a molti è che l’influenza ogni anno -senza precauzioni - causa circa sei m… - MediasetTgcom24 : Gran Bretagna, da gennaio il Covid ha ucciso tre volte più di influenza e polmonite #CORONAVIRUS… - FilippoCarmigna : 'Il bavaglio no'. Bechis, più d'un sospetto Obbligo di mascherina, ciò che Conte ci sta nascondendo - SoccorsiG : RT @AngeloCiocca: Posso o NON posso PROVOCATORIAMENTE DIRE che c'è meno #coronavirus in Italia perché il comportamento dei cittadini italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it