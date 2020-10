Ballando con le stelle, anche Rosalinda Celentano infortunata? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un nuovo problema investe lo show dance condotto da Milly Carlucci: Rosalinda Celentano ha dovuto interrompere le prove per effettuare una risonanza magnetica Così dopo Samuel Peron e Daniele Scardina positivi al Coronavirus, RaimondoTodaro operato di appendicite, l’infortunio della Mussolini ora pure la risonanza di Rosalinda Celentano. Ballando, una serie di incidenti per il talent di ballo per vip Davvero una edizione non fortunata quella di BallandoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un nuovo problema investe lo show dance condotto da Milly Carlucci:ha dovuto interrompere le prove per effettuare una risonanza magnetica Così dopo Samuel Peron e Daniele Scardina positivi al Coronavirus, RaimondoTodaro operato di appendicite, l’infortunio della Mussolini ora pure la risonanza di, una serie di incidenti per il talent di ballo per vip Davvero una edizione non fortunata quella diArticolo completo: dal blog SoloDonna

