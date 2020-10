Inter, rimpianto Vecino. Vicinissimo al Napoli, ora è un peso (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vecino rappresenta un peso economico per l'Inter: fuori dalla lista UEFA, è stato a un passo dal Napoli, Leggi su 90min (Di mercoledì 7 ottobre 2020)rappresenta uneconomico per l': fuori dalla lista UEFA, è stato a un passo dal

FcInterNewsit : Godin, nessun rimpianto per l'addio all'Atletico e l'arrivo all'Inter: 'Dovevo affrontare nuove sfide' - internewsit : Godin: 'Trasferimento all'Inter? Nessun rimpianto. Il motivo...' - - PianetaMilan : .@RafaeLeao7, rimpianto di #Ausilio: lo voleva all'@Inter nel 2019 - #calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan… - papastrati : Alex Telles resta per me il più grande rimpianto di mercato degli ultimi 7/8 anni dell'Inter. - FraLauricella : .@Sport_Mediaset #LazioInter 'Qualche rimpianto per l'#Inter. Non sono riusciti a sfruttare le occasioni. #Conte: '… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rimpianto Inter, rimpianto Vecino. Vicinissimo al Napoli, ora è un peso 90min Verso Inter-Milan: è il derby di Rafael Leao

Inter-Milan: sarà il derby di Rafael Leao? Il Diavolo si augura che questo possa essere davvero l’anno dell’esplosione di Rafael Leao, chiamato a disputare, presumibilmente, un derby da protagonista s ...

Rafael Leao, rimpianto di Ausilio: lo voleva all’Inter nel 2019

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Rafael Leao è passato dal Lille al Milan per 24 milioni di euro nell'estate 2019. Ma a lui aveva pensato anche l'Inter ...

Inter-Milan: sarà il derby di Rafael Leao? Il Diavolo si augura che questo possa essere davvero l’anno dell’esplosione di Rafael Leao, chiamato a disputare, presumibilmente, un derby da protagonista s ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN - Rafael Leao è passato dal Lille al Milan per 24 milioni di euro nell'estate 2019. Ma a lui aveva pensato anche l'Inter ...