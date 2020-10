Come fare pubblicità su Twitch (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’evoluzione dello streaming passa da Twitch, piattaforma nata nel 2007 dall’idea di Justin Kan e Emmett Shear. Inizialmente chiamata Justin.tv, si è trasformata in Twitch.tv nel 2011, per poi essere venduta ad Amazon nel 2014 per 970 milioni di dollari. Oggi Twitch è letteralmente esplosa e fa gola anche a reparti marketing. Cos’è Twitch “Twitch è il servizio di livestreaming più conosciuto al mondo“, spiega Adam Harris, Global Head, Brand Partnership Studio di Twitch: “È il luogo in cui la nostra community globale, di oltre 1,5 milioni di persone, si riunisce ogni giorno per condividere e vivere live momenti di intrattenimento, non limitandosi al consumo passivo dei contenuti ma ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’evoluzione dello streaming passa da, piattaforma nata nel 2007 dall’idea di Justin Kan e Emmett Shear. Inizialmente chiamata Justin.tv, si è trasformata in.tv nel 2011, per poi essere venduta ad Amazon nel 2014 per 970 milioni di dollari. Oggiè letteralmente esplosa e fa gola anche a reparti marketing. Cos’èè il servizio di livestreaming più conosciuto al mondo“, spiega Adam Harris, Global Head, Brand Partnership Studio di: “È il luogo in cui la nostra community globale, di oltre 1,5 milioni di persone, si riunisce ogni giorno per condividere e vivere live momenti di intrattenimento, non limitandosi al consumo passivo dei contenuti ma ...

FMCastaldo : Smentiamo una balla: con il #MES non posso fare investimenti sulla sanità, ma solo investimenti sanitari collegati… - matteosalvinimi : #Salvini: focolaio? Non scherziamo. Ho fatto test e sono negativo. Usare la malattia per fare battaglia politica co… - Iolandadstasio : I miei più grandi auguri alle decine di consiglieri comunali e ai nuovi sindaci del MoVimento 5 Stelle eletti in qu… - danileleorsato : RT @matteosalvinimi: #Salvini: focolaio? Non scherziamo. Ho fatto test e sono negativo. Usare la malattia per fare battaglia politica come… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Cassa integrazione e assegno ordinario: come fare domanda per Cigo, Cigd e Aso -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Ogni giorno da smaltire 40 milioni di mascherine. Ecco come fare Corriere della Sera Bonus internet, pc e tablet: chi può richiederlo e come

Fino al 1°ottobre 2021 si può richiedere il bonus internet, pc e tablet, ma i fondi scarseggiano - Ecco regole, criteri e paletti ...

Una faccia, una razzaL’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump

Il ministro degli Esteri dice alla Stampa che tra il presidente e Biden non sceglie, sfugge alla sua stessa logica sul Mes, liquida Casaleggio come un passante e, incapace di gestire Vito Crimi e Barb ...

L’oroscopo del giorno 7 ottobre: Vergine e Capricorno non scendono a compromessi amorosi

L’oroscopo di mercoledì 7 ottobre vede diversi scontri nel cielo astrologico. Insieme alla Luna che resta (solo nella primissima parte della giornata) quadrata a Venere ci sono ...

Fino al 1°ottobre 2021 si può richiedere il bonus internet, pc e tablet, ma i fondi scarseggiano - Ecco regole, criteri e paletti ...Il ministro degli Esteri dice alla Stampa che tra il presidente e Biden non sceglie, sfugge alla sua stessa logica sul Mes, liquida Casaleggio come un passante e, incapace di gestire Vito Crimi e Barb ...L’oroscopo di mercoledì 7 ottobre vede diversi scontri nel cielo astrologico. Insieme alla Luna che resta (solo nella primissima parte della giornata) quadrata a Venere ci sono ...