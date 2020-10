(Di lunedì 5 ottobre 2020) Nico Gronchi: «L'aumento dei contagi preoccupa tutti, ma la soluzione non può passare sempre e solo per la chiusura delle imprese. In questo modo si finisce per dare il colpo di grazia a bar ee mettere in ulteriore difficoltà migliaia di famiglie»

Advertising

FirenzePost : Confesercenti Toscana: «No al Dcpm che impone nuove restrizioni a bar e ristoranti» - cascinanotizie : Confesercenti Toscana Nord, nuovo coordinatore area Santa Maria a Monte -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Toscana

055firenze

FIRENZE – A poche ore dal nuovo Dpcm di Giuseppe Conte, Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana, scende in campo con risolutezza: «L’aumento dei contagi preoccupa tutti, ma la soluzione non ...“L’aumento dei contagi preoccupa tutti, ma la soluzione non può passare sempre e solo per la chiusura delle imprese. In questo modo si finisce per dare il ...