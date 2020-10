Coronavirus: Conte, 'abbiamo compreso di essere fratelli tutti' (2) (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) - Conte ha quindi ricordato che "dalla crisi sanitaria, che si è trasformata inevitabilmente in crisi economica e sociale, possiamo trarre" l'insegnamento sul "valore dell'unità e della fiducia. Tutto il Paese ha sperimentato una solidarietà diffusa, piccoli e grandi gesti di altruismo, di solidarietà hanno mostrato quanto l'altro, il nostro vicino, il prossimo, anche se sconosciuto, interpelli le nostre coscienze e con il suo sguardo, soprattutto nel momento del bisogno, sia in grado di disvelare la nostra stessa umanità. Ci siamo sentiti tutti parte di un comune destino". Leggi su iltempo (Di domenica 4 ottobre 2020) (Adnkronos) -ha quindi ricordato che "dalla crisi sanitaria, che si è trasformata inevitabilmente in crisi economica e sociale, possiamo trarre" l'insegnamento sul "valore dell'unità e della fiducia. Tutto il Paese ha sperimentato una solidarietà diffusa, piccoli e grandi gesti di altruismo, di solidarietà hanno mostrato quanto l'altro, il nostro vicino, il prossimo, anche se sconosciuto, interpelli le nostre coscienze e con il suo sguardo, soprattutto nel momento del bisogno, sia in grado di disvelare la nostra stessa umanità. Ci siamo sentitiparte di un comune destino".

Agenzia_Ansa : Parte domani e termina l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare l'app #Immuni. ANSA… - Agenzia_Ansa : Partirà il 5 ottobre e terminerà l'11 la settimana di sensibilizzazione voluta dal #governo per scaricare la app… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Conte: 'Proporremo la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio' @GiuseppeConteIT… - Vincenza_Lab : I contagi aumentano e Conte coglie prorogare lo #statodiemergenza calpestando il parlamento. Se un'altra forza poli… - viciocort : RT @mantolalla: Un gesto di responsabilità e consapevolezza, in un momento in cui ci si gioca molto. Un dovere civico, come ha ribadito il… -