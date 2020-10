Udinese-Roma Live 0-1 | giallorossi in vantaggio con un gran gol di Pedro

(Di sabato 3 ottobre 2020) Al 55'incon! Perde palla in uscita l', ne approfitta lo spagnolo che con untiro dai 25 metri insacca, con la palla che prima colpisce il palo, 0-1! OHHHH MAGNIFIQUE ...

Udinese_1896 : I bianconeri in campo contro la #Roma ?? #UdineseRoma #ForzaUdinese #AlèUdin - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Udinese 0-1* Roma *(Pedro 55‘) #SSFootball - OfficialASRoma : C'è stato un #UdineseRoma in cui ha fatto tutto Rizzitelli ?? - Udinese_1896 : #UdineseRoma 0-1 71' - Cambio nella Roma: esce Mkhitaryan ed entra Perez #ForzaUdinese ???? - infoitsport : Udinese-Roma 0-0: errore clamoroso di Dzeko sotto porta – LIVE – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Roma

Appuntamento al termine di Udinese-Roma con il Terzo Tempo di Calciomercato.it: seguici sui social e sul nostro canale Youtube ...Alla Dacia Arena di Udine, si sfidano la Roma, un punto dopo due gare, e l’Udinese, con zero punti e zero gol segnati. Pedro-Mkhitarian a sostegno del bosniaco, nei bianconeri subito in campo Pereyra ...