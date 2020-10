Don Ciotti sul processo a Salvini: 'Basta fili spinati e retoriche fasciste e razziste' (Di sabato 3 ottobre 2020) Umanità e non disumanità. "A fianco di Legambiente nel suo costituirsi parte civile nella vicenda giudiziaria relativa alla nave Gregoretti. E' una delle tante pagine di cui il nostro Paese, l'Europa, ... Leggi su globalist (Di sabato 3 ottobre 2020) Umanità e non disumanità. "A fianco di Legambiente nel suo costituirsi parte civile nella vicenda giudiziaria relativa alla nave Gregoretti. E' una delle tante pagine di cui il nostro Paese, l'Europa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Don Ciotti 'Don Ciotti al fianco candidata Pd? Libera sempre più politicizzata' La Pressa Don Ciotti sul processo a Salvini: "Basta fili spinati e retoriche fasciste e razziste"

Il sacerdote presidente Libera: "Muri, i fili spinati, le frontiere fortificate non sono solo disumani ma anche inutili. Il corso della storia non si può fermare ma lo si può certo governare" ...

Don Ciotti a San Michele, patrono dei poliziotti: “Il Vangelo contro mafie e ingiustizie”

TORINO. Messa in Duomo per celebrare San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato: «Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male». Funzione officiata da don Ciot ...

