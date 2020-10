Certificati medici falsi per non andare a lavorare | nel mirino 20 dipendenti Atac

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sarebbero 20 – tra autisti e impiegati– quelli che avrebbero presentato deicontraffatti per non presentarsi sul posto di lavoro. Se fosse confermato questo per loro scatterebbe il licenziamento. Come riporta Il Messaggero, su molti moduli sarebbe presente il timbro dello stesso pediatra arabo. C’è ora da capire se siano stati firmati o meno da un vero dottore: ed è per questo che è partita la perizia calligrafica. Leggi anche: Roma, inventavano malattie dei figli per non: licenziati 7 autistiSe così fosse, non sarebbe neanche la prima volta che succede una cosa del genere. Proprio l’anno scorso 7sono stati scoperti e licenziati. In quel caso, per non recarsi sul ...