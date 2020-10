Novara, professoressa in classe senza mascherina: “Non la metto”. Preside chiama i carabinieri (Di giovedì 1 ottobre 2020) A Novara una professoressa si è presentata in classe senza mascherina, rifiutandosi di indossarla e dicendo che non era necessaria, così la Preside ha fatto intervenire le forze dell’ordine. La docente in questione ha continuato a rifiutarsi di portare la mascherina, adducendo come motivazione il “rispetto delle distanze di sicurezza”. È accaduto in una classe del liceo scientifico Antonelli. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine – sono poi intervenuti anche gli agenti della Digos – la situazione si è calmata. La scuola sta valutando se prendere provvedimenti nei confronti della docente. L’insistenza della prof e il rifiuto di rispettare le richieste della dirigente Silvana ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Aunasi è presentata in, rifiutandosi di indossarla e dicendo che non era necessaria, così laha fatto intervenire le forze dell’ordine. La docente in questione ha continuato a rifiutarsi di portare la, adducendo come motivazione il “rispetto delle distanze di sicurezza”. È accaduto in unadel liceo scientifico Antonelli. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine – sono poi intervenuti anche gli agenti della Digos – la situazione si è calmata. La scuola sta valutando se prendere provvedimenti nei confronti della docente. L’insistenza della prof e il rifiuto di rispettare le richieste della dirigente Silvana ...

occhio_notizie : La preside del liceo di Novara ha spiegato di aver agito per 'tutelare la salute di studenti e lavoratori"

