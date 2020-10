Fidanzati uccisi a Lecce | in un altro biglietto i dettagli raccapriccianti sul massacro

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Si ricompone gradualmente, pezzo dopo pezzo, il puzzle del duplice omicidio di: gli inquirenti avrebbero trovato una casa di Antonio De Marco, il 21enne arrestato con l’accusa di aver ucciso Daniele De Santis ed Eleonora Manta, imassacrati nell’appartamento in cui avevano appena avviato una convivenza. Omicidio: in unla durata delAntonio De Marco, studente di Scienze infermieristiche di 21 anni, è l’uomo a cui gli inquirenti davano la caccia dopo il duplice delitto dell’arbitro Daniele De Santis, 33 anni, e della fidanzata 30enne Eleonora Manta. Reo confesso, avrebbe detto di aver agito spinto dalla rabbia che avrebbe covato davanti alla felice esistenza della ...

Avrebbe potuto uccidere ancora. E' questo uno dei motivi per cui Antonio De Marco, reo confesso dell'uccisione dei fidanzati di Lecce, Daniele De Santis ed Eleonora Manta, adesso si trova nel ...Ieri ha parlato l'insegnante delle scuole elementari del 21enne arrestato per l'omicidio di Daniele ed Eleonora. In silenzio i genitori ...Stupisce però che ci si stupisca dell‘invidia senza rendersi conto che è il motore politico e sociale di quest’epoca, invidia intesa come il soffrire del bene (o spesso del bene percepito) degli altri ...