Cistite: come si risolve in modo naturale? Non lo sapete, ma in casa avete un elemento magico (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Cistite è un’infiammazione della vescica che molto spesso colpisce le donne: i sintomi sono molto semplici da individuare e vanno dall’urgenza di fare pipì molto spesso al dolore al basso ventre, fino a un fastidioso bruciore. Tra le cause più comuni della comparsa della Cistite ci sono l’utilizzo di collant o di biancheria intima sintetica, o indumenti troppo stretti che non fanno traspirare la pelle e quindi favoriscono il proliferare di batteri. Per arginare la Cistite esistono alcuni rimedi naturali: ad esempio, è consigliabile evitare di utilizzare saponi profumati, bagnoschiuma e deodoranti spray che peggiorano solo le cose, ma bisogna preferire detergenti naturali. Meglio fare una doccia invece del bagno e attenzione alla propria igiene personale: il consiglio per ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laè un’infiammazione della vescica che molto spesso colpisce le donne: i sintomi sono molto semplici da individuare e vanno dall’urgenza di fare pipì molto spesso al dolore al basso ventre, fino a un fastidioso bruciore. Tra le cause più comuni della comparsa dellaci sono l’utilizzo di collant o di biancheria intima sintetica, o indumenti troppo stretti che non fanno traspirare la pelle e quindi favoriscono il proliferare di batteri. Per arginare laesistono alcuni rimedi naturali: ad esempio, è consigliabile evitare di utilizzare saponi profumati, bagnoschiuma e deodoranti spray che peggiorano solo le cose, ma bisogna preferire detergenti naturali. Meglio fare una doccia invece del bagno e attenzione alla propria igiene personale: il consiglio per ...

Avere un kit di emergenza per risolvere i piccoli problemi di salute è fondamentale, ma sapere come organizzare l’armadietto delle medicine in casa per avere tutto ciò che può servire lo è ancor di pi ...

Analisi urine

Buongiorno, sono una ragazza di 33 anni. Circa 3 settimane fa ho avuto una cistite curata con CIPROXIN (stick effettuato in ospedale sangue++, nitriti+++, proteine++).

Buongiorno, sono una ragazza di 33 anni. Circa 3 settimane fa ho avuto una cistite curata con CIPROXIN (stick effettuato in ospedale sangue++, nitriti+++, proteine++).