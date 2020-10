Agrigento | ennesima fuga di immigrati dal centro di accoglienza-colabrodo | ferito un agente

(Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ott – Più che undi, un. Continuano senza sosta le fughe didaldiex Villa Sikania di Siculiana (). A due giorni dall’evasione di massa che ha visto decine dieludere la sorveglianza e disperdersi nelle campagne, nel tardo pomeriggio di ieri altri dieci ospiti della struttura sono riusciti ad oltrepassare le inferriate che circondano ile far perdere le proprie tracce. Lo schema è quello consueto che ha caratterizzato le sempre più frequenti «sortite» verso l’esterno degliinsofferenti all’obbligo di quarantena necessario al rispetto del ...

I clandestini arrivati in Sicilia non vogliono rispettare le regole e si ribellano alla quarantena, ferendo per di più chi cerca di proteggere la salute e la sicurezza degli abitantim ma il ...Caos al centro di accoglienza di Villa Sikania, a Siculiana (Agrigento): i migranti, durante l'ennesimo tentativo di fuga, hanno ferito un agente delle Forze dell'ordine. Circa dieci "ospiti" del ...