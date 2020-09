Tragedia a Napoli: bimbo di 11 anni si suicida (Di mercoledì 30 settembre 2020) La drammatica scoperta dei genitori. Si ipotizza il suicidio o addirittura una challenge estrema, le indagini degli investigatori si stanno muovendo in diverse direzioni È accaduto la scorsa notta a Chiaia. Un bambino di 11 anni si è lanciato dal decimo piano del suo appartamento. Si è schiantato su un ballatoio interno al palazzo. La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 settembre 2020) La drammatica scoperta dei genitori. Si ipotizza il suicidio o addirittura una challenge estrema, le indagini degli investigatori si stanno muovendo in diverse direzioni È accaduto la scorsa notta a Chiaia. Un bambino di 11si è lanciato dal decimo piano del suo appartamento. Si è schiantato su un ballatoio interno al palazzo. La … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

