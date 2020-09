Regione Lazio: rete Rsa rafforzata con 1.000 posti letto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – E’ stata siglata oggi l’intesa, alla presenza degli assessori regionali alla Sanita’, Alessio D’Amato e alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil, per rafforzare la rete pubblica delle residenze per anziani con 1.000 posti letto. “E’ un lavoro che abbiamo gia’ iniziato nei mesi scorsi con la realizzazione delle Rsa di Genzano, Albano e prossimamente di Zagarolo- ha spiegato D’Amato- Intendiamo proseguire in questa azione tesa a migliorare la qualita’ assistenziale dei nostri anziani. E’ particolarmente importante che questo accordo venga sottoscritto durante il contrasto alla pandemia per rappresentare prioritariamente l’esigenza di ampliare l’offerta pubblica di assistenza alla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – E’ stata siglata oggi l’intesa, alla presenza degli assessori regionali alla Sanita’, Alessio D’Amato e alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, con le rappresentanze sindacali di Cgil, Cisl e Uil, per rafforzare lapubblica delle residenze per anziani con 1.000. “E’ un lavoro che abbiamo gia’ iniziato nei mesi scorsi con la realizzazione delle Rsa di Genzano, Albano e prossimamente di Zagarolo- ha spiegato D’Amato- Intendiamo proseguire in questa azione tesa a migliorare la qualita’ assistenziale dei nostri anziani. E’ particolarmente importante che questo accordo venga sottoscritto durante il contrasto alla pandemia per rappresentare prioritariamente l’esigenza di ampliare l’offerta pubblica di assistenza alla ...

Open_gol : Coronavirus, il caso Lazio: è la Regione con più persone ricoverate. Reparti quasi pieni e lo Spallanzani riapre… - Ulderic20468076 : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… - CronacheCittadi : New post: Emergenza Coronavirus. 30-9-2020. Nel Lazio 210 nuovi positivi su 10mila tamponi. 110 casi a Roma. Oggi i… - RonciAndrea : RT @Cisl_Lazio: Per @enricocoppotell, S.G. @Cisl_Lazio, L'Accordo x 20 nuove #RSA, 1000 nuovi posti letto, 1000 infermieri, firmato tra si… - davidedesario : RT @max_digiorgio: #coronavirus Dai 17 ricoverati in terapia intensiva del 18 settembre nella Regione Lazio, siamo passati a 47 oggi: 30 in… -