PS5 la console dei giocatori ' hardcore' ? Pubblici potenzialmente diversi rispetto a Xbox Series X

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Si prevede che PlayStation 5 eX venderanno bene durante le festività natalizie, come dimostrato dai recenti preordini esauriti in pochi minuti. Tuttavia, potrebbe essere una sorpresa sapere quanto la base dei consumatori di PS5 potrebbe essere diversa da quella diX.Secondo un sondaggio condotto da Civic Science negli Stati Uniti (via MCVUK), chi gioca regolarmente sarebbe più interessato all'acquisto di una PS5. D'altra parte, quasi la metà dei partecipanti al sondaggio interessati aX spesso non trova il tempo per giocare.Il sondaggio ha concluso che iabituali o coloro che amano dedicare tempo ai loro giochi preferiti sono più inclini all'acquisto di PS5. Ciò potrebbe essere dovuto al ...