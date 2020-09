Presto una collaborazione tra Justin Bieber e Justin Timberlake: tutti i dettagli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Molto Presto una collaborazione tra Justin Bieber e Justin Timberlake. I due artisti sono finiti in studio di registrazione insieme, probabilmente per un nuovo progetto che riguarda il prossimo album dell’artista di Can’t Stop The Feeling, fermo al 2018. Non solo Justin Bieber ma anche Timbaland, Hitboy, Ty Dolla $ign con Justin Timberlake, segno che qualcosa bolle in pentola. I dettagli, per il momento, sono ridotti al minimo anche se sembra certo che si tratti del nuovo album di Timberlake, dopo due anni da Man Of The Woods. Stando alle ultime indiscrezioni, Timberlake dovrebbe ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Moltounatra. I due artisti sono finiti in studio di registrazione insieme, probabilmente per un nuovo progetto che riguarda il prossimo album dell’artista di Can’t Stop The Feeling, fermo al 2018. Non soloma anche Timbaland, Hitboy, Ty Dolla $ign con, segno che qualcosa bolle in pentola. I, per il momento, sono ridotti al minimo anche se sembra certo che si tratti del nuovo album di, dopo due anni da Man Of The Woods. Stando alle ultime indiscrezioni,dovrebbe ...

Azione_it : Il *28%* dei giovani italiani (25-34 anni) non è andato oltre la terza media. Nella fascia 55-65 anni il dato rag… - lucatelese : Che pena, ma davvero, vedere dei sindacati - anche i più insospettabili - gridare in coro “No al concorso!” esibend… - GassmanGassmann : Ci vediamo lunedì 5 su @RaiUno per la prima puntata di -IO TI CERCHERÒ- Una serie con un grande cuore, quello di un… - MsAirback : RT @Silvia95063744: Questa foto è la realizzazione di un sogno, nostro e di Can. Spero di vedere presto sui nostri schermi televisivi o cin… - Annaedidi : @ShooterHatesYou 'hanno percepito almeno una mensilità' Non per forza tutti i 780 €. Io feci domanda e mi diedero 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto una Presto una normativa che potrebbe far franare le banche e i loro guadagni Proiezioni di Borsa Mal di testa in gravidanza: come curarlo e quando consultare il medico

Rimanete idratate: non saltate la pausa solo perché non è più una pausa caffè. Avete ancora bisogno di liquidi, quindi bevete molta acqua o altre bevande che non contengano caffeina. Andate a letto ...

Google Maps: in arrivo un’interfaccia completamente alla guida

Google Maps potrebbe presto apportare alcune modifiche alla sua interfaccia. Androidpolice ha riferito che la società sta lavorando ad una nuova interfaccia utente simile ad Android Auto. Ci saranno p ...

Rimanete idratate: non saltate la pausa solo perché non è più una pausa caffè. Avete ancora bisogno di liquidi, quindi bevete molta acqua o altre bevande che non contengano caffeina. Andate a letto ...Google Maps potrebbe presto apportare alcune modifiche alla sua interfaccia. Androidpolice ha riferito che la società sta lavorando ad una nuova interfaccia utente simile ad Android Auto. Ci saranno p ...