Pallone lanciato oltre il muro di cinta del carcere di Bellizzi | conteneva 15 cellulari

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIrpino (Av) – Uncon dentro 15 telefonie rispettivi caricabatterie è statodall’esterno deldi Avellino ed è caduto nell’inter, ma è stato prontamente sequestrato dalla Polizia penitenziaria. Lo denuncia in un comunicato stampa la segreteria del sindacato di polizia penitenziaria Sappe. Il fatto è accaduto ieri ed è il secondo episodio del genere che si ripete in poco tempo. Gli agenti hanno fermato due sospettati, extracomunitari di origini africane, uno dei quali titolare di foglio di via del Ministero dell’Interno. “La spiccata professionalità dei colleghi ha sventato il traffico criminoso”, dichiara Emilio Fattorello, segretario ...

SkyTG24 : Avellino, lanciato un pallone con 15 cellulari oltre al muro del carcere - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Pallone con dentro 15 cellulari lanciato oltre le mura del carcere di Avellino - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Avellino, lanciato un pallone con 15 cellulari oltre al muro del carcere - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Pallone con dentro 15 cellulari lanciato oltre le mura del carcere di Avellino - bianca_caimi : RT @SkyTG24: Avellino, lanciato un pallone con 15 cellulari oltre al muro del carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone lanciato

tuttosalernitana.com

Ancora un pallone “Super Santos” lanciato dall’esterno cade nell’intercinta della Casa Circondariale di Avellino e viene immediatamente sequestrato dalla Polizia Penitenziaria. Lo denuncia in un comun ...«Campione non idoneo», e scatta l'ennesimo tampone per un 44enne di Castello di Cisterna ( Napoli), e per suo figlio di quattro anni chiusi in casa, insieme al resto della ...