Messi chiede scusa ai tifosi: «Ora tutti uniti per il Barça» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Leo Messi chiude la crisi con il Barcellona. Il numero 10 ha parlato con il quotidiano catalano Sport dopo l’annuncio della sua decisione di restare a Barcellona, tendendo la mano ai tifosi blaugrana. «Dopo così tanti disaccordi, vorrei porre fine a tutto questo. tutti i tifosi del Barça devono unirsi e pensare che il meglio … L'articolo Messi chiede scusa ai tifosi: «Ora tutti uniti per il Barça» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Leochiude la crisi con il Barcellona. Il numero 10 ha parlato con il quotidiano catalano Sport dopo l’annuncio della sua decisione di restare a Barcellona, tendendo la mano aiblaugrana. «Dopo così tanti disaccordi, vorrei porre fine a tutto questo.del Barça devono unirsi e pensare che il meglio … L'articoloai: «Oraper il Barça» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Messi chiede scusa ai tifosi: «Ora tutti uniti per il Barça»: Leo Messi chiude la crisi con il… - CalcioFinanza : Messi chiede scusa ai tifosi: «Mi prendo la responsabilità dei miei errori, che se sono stati commessi è stato solo… - gfnastasi : La Berlinguer che tra il Prof. Galli e Caprarica chiede allo sciuscià di Conte (Scanzi) come evolverà la pandemia?… - marigall24 : @FicarraePicone Stavano pescando in acque libiche, violando le leggi internazionali, e si sono messi nei guai. E po… - conci66aa : RT @PersempreNadia: ??????????Al lavoro, arriva una cliente che mi chiede di usare la pistola per passare i prodotti, così non li avrei conta… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi chiede Messi chiede scusa ai tifosi: «Ora tutti uniti per il Barça» Calcio e Finanza Messi si scusa: «Mi assumo le mie responsabilità. Se ho fatto errori è stato per costruire un Barcellona più forte»

L’argentino racconta a Sport — il rivale del Mundo Deportivo vicino alla dirigenza del cub — la sua versione sulla crisi estiva: «Vorrei chiudere qui questa storia: dobbiamo stare tuti uniti». Ma più ...

L'alfabeto del futuro, Colaninno e l’innovazione

Michele Colaninno del gruppo Piaggio è il prototipo dell’imprenditore che punta tutto sull’innovazione. Non per nulla ha fondato (e presiede) Piaggio Fast Forward, la fabbrica di Boston che ha prodott ...

L’argentino racconta a Sport — il rivale del Mundo Deportivo vicino alla dirigenza del cub — la sua versione sulla crisi estiva: «Vorrei chiudere qui questa storia: dobbiamo stare tuti uniti». Ma più ...Michele Colaninno del gruppo Piaggio è il prototipo dell’imprenditore che punta tutto sull’innovazione. Non per nulla ha fondato (e presiede) Piaggio Fast Forward, la fabbrica di Boston che ha prodott ...