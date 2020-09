Fusione FCA-PSA - Stellantis | ufficializzato il cda | ecco tutte le nomine

Leggi su quattroruote

(Di martedì 29 settembre 2020) I gruppi Fiat Chrysler e PSA hanno definito la composizione del consiglio di amministrazione di, la società frutto della loro. Il consiglio, come previsto dall'accordo dello scorso 18 dicembre, sarà composto da 11 membri, per la maggior parte indipendenti.Le. In particolare, FCA e il suo azionista di riferimento Exor hanno nominato cinque membri, tra cui John Elkann in qualità di presidente, mentre altri cinque, compresi il vice presidente e l'amministratore senior indipendente, sono stati indicati dal costruttore francese e da due suoi soci: la famiglia Peugeot e la banca pubblica BPIfrance. Nel Cda, sempre come previsto dall'accordo die comunque solo una volta perfezionata lintera operazione, si siederà anche Carlos Tavares, l'attuale amministratore ...