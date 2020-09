Caso Suarez, procura regionale Corte dei Conti apre fascicolo per illecito erariale (Di lunedì 28 settembre 2020) La procura regionale della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per valutare un eventuale illecito erariale relativamente alla vicenda dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. Secondo quanto riportato dall’ANSA, si tratterebbe di una fase preliminare di accertamenti, in attesa anche di ulteriori sviluppi dell’indagine condotta dalla magistratura penale. In particolare, il fascicolo è stato aperto in merito ad eventuali reati di corruzione. Inoltre, si vuole accertare se ci sia stata o meno una lesione dell’immagine pubblica. Nel filone principale dell’inchiesta condotta dalla procura della Repubblica vengono ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladelladeiha aperto unper valutare un eventualerelativamente alla vicenda dell’esame di italiano del calciatore Luisall’Università per Stranieri di Perugia. Secondo quanto riportato dall’ANSA, si tratterebbe di una fase preliminare di accertamenti, in attesa anche di ulteriori sviluppi dell’indagine condotta dalla magistratura penale. In particolare, ilè stato aperto in merito ad eventuali reati di corruzione. Inoltre, si vuole accertare se ci sia stata o meno una lesione dell’immagine pubblica. Nel filone principale dell’inchiesta condotta dalladella Repubblica vengono ...

