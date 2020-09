Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali (Di domenica 27 settembre 2020) Altra sfida delle 18, il Napoli ospita il Genoa. Gattuso conferma Osimhen in avanti, con il trio Lozano-Mertens-Insigne alle spalle. Tra le fila rossoblu, Maran deve fare a meno di Perin e Schone, entrambi positivi al coronavirus. Questi gli undici titolari: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Biraschi, Goldaniga; Pellegrini, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Maran; Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Altra sfida delle 18, ilospita il. Gattuso conferma Osimhen in avanti, con il trio Lozano-Mertens-Insigne alle spalle. Tra le fila rossoblu, Maran deve fare a meno di Perin e Schone, entrambi positivi al coronavirus. Questi gli undici titolari:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso(3-5-2): Marchetti; Masiello, Biraschi, Goldaniga; Pellegrini, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro. All. Maran; Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

