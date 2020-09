Filma per 10 ore il suo calvario mentre è intrappolato tra le macerie di un palazzo: ecco cosa accade (Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì 21 settembre almeno dieci persone sono morte a Mumbai, in India, a causa del crollo di un edificio residenziale di tre piani. La tragedia è avvenuta a Bhiwandi, nella periferia della città. Oltre ai dieci morti, 25 persone intrappolate tra le macerie. Tra queste Khalid Khan, un uomo che per 10 ore ha girato un video dalla sua trappola. Il Filmato è stato ripreso dai media di tutto il mondo, soprattutto per le parole di Khalid: “Qui a destra c’è un pilastro di cemento schiantato… Sono due ore che ho una gamba incastrata… Se sopravvivo sarò grato a Dio, se non ce la farò, questo mia cara è un addio”. Le ultime parole sono rivolte alla moglie. Poi il salvataggio. Un vigile del fuoco che arriva e che urla all’uomo di stare calmo e il Filmato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì 21 settembre almeno dieci persone sono morte a Mumbai, in India, a causa del crollo di un edificio residenziale di tre piani. La tragedia è avvenuta a Bhiwandi, nella periferia della città. Oltre ai dieci morti, 25 persone intrappolate tra le. Tra queste Khalid Khan, un uomo che per 10 ore ha girato un video dalla sua trappola. Ilto è stato ripreso dai media di tutto il mondo, soprattutto per le parole di Khalid: “Qui a destra c’è un pilastro di cemento schiantato… Sono due ore che ho una gamba incastrata… Se sopravvivo sarò grato a Dio, se non ce la farò, questo mia cara è un addio”. Le ultime parole sono rivolte alla moglie. Poi il salvataggio. Un vigile del fuoco che arriva e che urla all’uomo di stare calmo e ilto ...

FQMagazineit : Filma per 10 ore il suo calvario mentre è intrappolato tra le macerie di un palazzo: ecco cosa accade - clikservernet : Filma per 10 ore il suo calvario mentre è intrappolato tra le macerie di un palazzo: ecco cosa accade - Noovyis : (Filma per 10 ore il suo calvario mentre è intrappolato tra le macerie di un palazzo: ecco cosa accade) Playhitmus… - RenatoLega : RT @FmMosca: Il video di Taverna dice tutto. L’Italia sta per vivere il periodo più buio (crisi), complicato (scuola), incerto (COVID) dell… - cottonyongie : @Z1DI4N No infatti, e la cosa che mi fa più innervosire è che dopo si filma allo specchio per dire “?? mangio una ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Filma per Filma per 10 ore il suo calvario mentre è intrappolato tra le macerie di un palazzo: ecco cosa accade Il Fatto Quotidiano Ford Next Level: la serie interattiva che svela la nuova Puma ST

Ford ha annunciato Next Level, un documentario che permetterà agli utenti di interagire e proteggere i segreti della nuova Puma ST.

Hyrule Warriors L'Era della Calamità: le novità del gameplay dal TGS 2020

Come promesso a inizio settembre, il TGS 2020 è stato foriero di importanti novità circa il gameplay del prequel diretto di Breath of the Wild.

Ford ha annunciato Next Level, un documentario che permetterà agli utenti di interagire e proteggere i segreti della nuova Puma ST.Come promesso a inizio settembre, il TGS 2020 è stato foriero di importanti novità circa il gameplay del prequel diretto di Breath of the Wild.