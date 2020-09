Bologna, Mihajlovic: “Non più di 1.000 allo stadio? Meglio non commentare” (Di domenica 27 settembre 2020) “Non dico niente… io non faccio polemiche perché quello che volevo dire poi magari non sarebbe piaciuto a molti e allora… non commento“. Così l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nella conferenza pre-partita in vista del match col Parma di domani sera in casa al Dall’Ara. Il riferimento è alla decisione del Comitato tecnico-scientifico che almeno fino a metà ottobre non permetterà l’ingresso negli stadi a più di mille persone. Riapertura stadi, il CTS: “non ci sono condizioni per ulteriori aperture”L'articolo Bologna, Mihajlovic: “Non più di 1.000 allo stadio? Meglio non commentare” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) “Non dico niente… io non faccio polemiche perché quello che volevo dire poi magari non sarebbe piaciuto a molti era… non commento“. Così l’allenatore delSinisanella conferenza pre-partita in vista del match col Parma di domani sera in casa al Dall’Ara. Il riferimento è alla decisione del Comitato tecnico-scientifico che almeno fino a metà ottobre non permetterà l’ingresso negli stadi a più di mille persone. Riapertura stadi, il CTS: “non ci sono condizioni per ulteriori aperture”L'articolo: “Non più di 1.000non commentare” CalcioWeb.

