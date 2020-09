‘Uomini e Donne’, Armando Incarnato non ha dubbi: “Gianluca De Matteis è un passo indietro rispetto a me: ecco perché” (Di sabato 26 settembre 2020) L’inaspettato triangolo tra Gianluca De Matteis, Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato sta tenendo banco a Uomini e Donne. La fusione del Trono Over con quello Classico ha avuto come conseguenza proprio questa frequentazione: ora i cavalieri e le dame del parterre possono uscire con corteggiatori e corteggiatrici del Trono Classico. Questa possibilità ha permesso ad Armando di conoscere Lucrezia, la bionda dagli occhi azzurri che lo ha conquistato e di cui ha parlato nell’ultimo numero di Uomini e Donne magazine. Innanzitutto, nuova stagione, dopo il Covid-19, che ha portato grandi novità, anche per il partenopeo: Bisogna essere diversi. E io lo devo essere da come sono stato finora: meno irruente, meno impulsivo e soprattutto più rispettoso nei confronti di alcune ... Leggi su isaechia (Di sabato 26 settembre 2020) L’inaspettato triangolo tra Gianluca De, Lucrezia Comanducci esta tenendo banco a Uomini e Donne. La fusione del Trono Over con quello Classico ha avuto come conseguenza proprio questa frequentazione: ora i cavalieri e le dame del parterre possono uscire con corteggiatori e corteggiatrici del Trono Classico. Questa possibilità ha permesso addi conoscere Lucrezia, la bionda dagli occhi azzurri che lo ha conquistato e di cui ha parlato nell’ultimo numero di Uomini e Donne magazine. Innanzitutto, nuova stagione, dopo il Covid-19, che ha portato grandi novità, anche per il partenopeo: Bisogna essere diversi. E io lo devo essere da come sono stato finora: meno irruente, meno impulsivo e soprattutto piùso nei confronti di alcune ...

