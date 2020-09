Serie A, l’annuncio di Spadafora: “Ci sarà una riduzione dei tamponi, ecco quanti ne serviranno” (Di venerdì 25 settembre 2020) Vincenzo Spadafora sulle nuove regole che dovranno adottare le squadre di calcio.Il Ministro dello Sport, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che i tamponi per i calciatori saranno ridotti e di conseguenza basterà farne solo uno a 48 ore dal match."Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della Federcalcio. Da oggi infatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni". Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Vincenzosulle nuove regole che dovranno adottare le squadre di calcio.Il Ministro dello Sport, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che iper i calciatori saranno ridotti e di conseguenza basterà farne solo uno a 48 ore dal match."Ho appena comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulladei, andando anche oltre la richiesta della Federcalcio. Da oggi infatti, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni".

