Scuola, studenti in corteo nella prima protesta dopo la riapertura: "Bus pieni e poche ore in classe, non è la ripartenza che vogliamo" (Di venerdì 25 settembre 2020) "Da docenti fa sempre male bloccare la didattica, ma preferiamo bloccare due giorni oggi per avere altri duecento giorni di Scuola in futuro". Raffaele è uno dei docenti precari che oggi, venerdì 25 settembre, è sceso in piazza a Milano insieme agli studenti. Per lui la Scuola non è ancora incominciata così come per tanti altri suoi colleghi precari che aspettano di essere nominati. Per questo ha scelto di aderire allo sciopero di due giorni proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas(e non condiviso dai confederali), che questa mattina ha portato per le strade di Milano un migliaio di persone, tra studenti e docenti. "Facciamo un giorno sì e un giorno no a Scuola, quattro ore al giorno" spiega Alice, una studentessa del quinto ...

