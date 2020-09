Abusi e violenze su sei donne: condannato a 10 anni stupratore seriale (Di venerdì 25 settembre 2020) Lodi, 25 settembre 2020 - È stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere con rito abbreviato un trentenne lodigiano accusato di violenze su sei donne , fra cui una settantenne tenuta sequestrata ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) Lodi, 25 settembre 2020 - È statoa 10e 6 mesi di carcere con rito abbreviato un trentenne lodigiano accusato disu sei, fra cui una settantenne tenuta sequestrata ...

?? In Italia almeno 2 minori al giorno subiscono abusi e violenze sessuali.

Ultime Notizie dalla rete : Abusi violenze Abusi e violenze su compagna e suoi figli a San Severino: 55enne finisce nei guai Salernonotizie.it "Se ubriaca sei in parte responsabile dello stupro": il post del Comune di Ferrara (che poi si scusa)

“Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro”: nell’ambito di una campagna contro la violenza sulle donne, il Comune di Ferrara riporta una frase senza le opportune specifiche e scoppia la p ...

Lodi, 25 settembre 2020 - È stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere con rito abbreviato un trentenne lodigiano accusato di violenze su sei donne, fra cui una settantenne tenuta sequestrata per ...

