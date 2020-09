Trump e Meghan Markle è guerra: “A Harry dico buona fortuna!” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump ha risposto a Meghan Markle dopo che l’ex attrice ha suggerito agli americani di votare per Joe Biden. Trump ha mandato un messaggio pubblico alla duchessa di Sussex in cui afferma di non essere un suo fan. Intanto, però, il presidente ne approfitta per rivolgersi anche al principe Harry. Ecco i dettagli di questa lite che si protrae in via mediatica. Meghan Markle contro Donald Trump, una guerra senza fine Il coinvolgimento di Meghan Markle e del principe Harry nella campagna politica per le elezioni americane fa storcere il naso un po’ a tutti. Buckingham Palace ha dovuto affermare di dissociarsi dalle ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donaldha risposto adopo che l’ex attrice ha suggerito agli americani di votare per Joe Biden.ha mandato un messaggio pubblico alla duchessa di Sussex in cui afferma di non essere un suo fan. Intanto, però, il presidente ne approfitta per rivolgersi anche al principe. Ecco i dettagli di questa lite che si protrae in via mediatica.contro Donald, unasenza fine Il coinvolgimento die del principenella campagna politica per le elezioni americane fa storcere il naso un po’ a tutti. Buckingham Palace ha dovuto affermare di dissociarsi dalle ...

