Fedez si è fatto male, come sta? Dovrà stare fermo parecchio tempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolo Fedez si è fatto male, come sta? Dovrà stare fermo parecchio tempo . Paura per il rapper Fedez che è stato purtroppo vittima di uno sfortunato incidente: che cos’è successo? Lo stop sarà probabilmente lungo. Brutta disavventura per Fedez che, purtroppo, sembra proprio dovrà necessariamente stare fermo per parecchio tempo: il cantante, infatti, durante un evento sponsorizzato da Foodspring, in cui è stato coinvolto anche un vero e … Leggi su youmovies (Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articolosi è? Dovràre. Paura per il rapperche èto purtroppo vittima di uno sfortunato incidente: che cos’è successo? Lo stop sarà probabilmente lungo. Brutta disavventura perche, purtroppo, sembra proprio dovrà necessariamentereper: il cantante, infatti, durante un evento sponsorizzato da Foodspring, in cui èto coinvolto anche un vero e …

ItsMaarty_ : Fedez lo sa che Lello deve diventare amico della figlia di Zayn e Gigi vero? A parte il fatto che sarà stupenda ma immaginate? ICONICI - calalaruta : Come dicevano alcuni giornalisti e politici, se ascoltavano Fedez erano simpatizzante di sinistra, ora con il fatto… - sparkIes__ : Ma che cazzo di capelli si è fatto Fedez dio santo c’hai 50 anni - Fabiana03336653 : sto per piangere, @Fedez è una persona meravigliosa. grazie e complimenti a @eviIfern che gli ha fatto arrivare il… - dadavovolili : @_SpaceJay___ Non penso sia questione di patriarcato, o in generale del fatto che Margherita sia una donna. Se al s… -