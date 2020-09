Anna Tatangelo: La Rivelazione Che Non Ti Aspetti! (Di giovedì 24 settembre 2020) Anna Tatangelo: Grandi Novità succose per la bellissima ex moglie di Gigi D’Alessio. Cosa c’è in cantiere? La notizia inaspettata giunge dalla cantante direttamente dai social! L’estate di Anna Tatangelo sa di rinascita. E del resto dopo la fine di un grande amore è sempre così. Per la cantante, ormai donna di televisione e volto amato dai telespettatori, questa estate 2020 sembrerebbe aver vinto tutte le scommesse giocate in campo relazionale e lavorativo. Dopo dieci anni di relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio e numerose controversie personali, finalmente la Tatangelo sembrerebbe aver raggiunto il successo meritato. Ed eccola spuntare con una dichiarazione a sorpresa. La dichiarazione su Instagram: “non vedevo l’ora di ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 24 settembre 2020): Grandi Novità succose per la bellissima ex moglie di Gigi D’Alessio. Cosa c’è in cantiere? La notizia inaspettata giunge dalla cantante direttamente dai social! L’estate disa di rinascita. E del resto dopo la fine di un grande amore è sempre così. Per la cantante, ormai donna di televisione e volto amato dai telespettatori, questa estate 2020 sembrerebbe aver vinto tutte le scommesse giocate in campo relazionale e lavorativo. Dopo dieci anni di relazione con il cantante napoletano Gigi D’Alessio e numerose controversie personali, finalmente lasembrerebbe aver raggiunto il successo meritato. Ed eccola spuntare con una dichiarazione a sorpresa. La dichiarazione su Instagram: “non vedevo l’ora di ...

SaphirElle83 : @E_meution @MikePar64467740 @sardine33000 @EmiTitiii @cresus1ier @cricrihonfleur @Drzenattitude @DelatourRegis… - FonteUfficiale : Anna Tatangelo (cantante) Le foto più belle (v.m.18): - Scemifreddi : RT @O_Strunz: Anna Tatangelo: “Kekko dei Modà mi ha aiutato nella mia svolta rock.” Questo fa danni pure quando non canta. (@Scemifreddi)… - ZeniaConfusa : RT @O_Strunz: Anna Tatangelo: “Kekko dei Modà mi ha aiutato nella mia svolta rock.” Questo fa danni pure quando non canta. (@Scemifreddi)… - O_Strunz : Anna Tatangelo: “Kekko dei Modà mi ha aiutato nella mia svolta rock.” Questo fa danni pure quando non canta. (… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo, non parla di Gigi D'Alessio in tv: il cantante reagisce così su Instagram Il Messaggero Essere o Apparire? Questo è il problema! Il VIDEO di Stefano Piazza da vedere fino alla fine

18:36Essere o Apparire? Questo è il problema! Il VIDEO di Stefano Piazza da vedere fino alla fine ?? 15:29Gianni Morandi davanti al Teatro Massimo: “Tante cose da vedere e assaggiare a Palermo” – FOTO ...

Anna Tatangelo mano nella mano con lui | Pazza d’amore per il suo piccoletto

Tiene la mano del suo dolce e speciale Andrea. Qualche mese fa suo figlio ha compiuto 10 anni e la cantante lo ha omaggiato con uno splendido post e con un’altrettanta fantastica didascalia per il suo ...

18:36Essere o Apparire? Questo è il problema! Il VIDEO di Stefano Piazza da vedere fino alla fine ?? 15:29Gianni Morandi davanti al Teatro Massimo: “Tante cose da vedere e assaggiare a Palermo” – FOTO ...Tiene la mano del suo dolce e speciale Andrea. Qualche mese fa suo figlio ha compiuto 10 anni e la cantante lo ha omaggiato con uno splendido post e con un’altrettanta fantastica didascalia per il suo ...