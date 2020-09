Speranza sconvolta da Alberto | Parole distruttive a Temptation Island (Di mercoledì 23 settembre 2020) La loro storia d’amore dura ormai sedici anni ma Alberto sembra avere moltissimi dubbi sull’amore che prova nei confronti di Speranza. Cosa è successo nella puntata di questa sera? Alberto ha confessato di aver scelto Temptation Island per mettere in gioco i suoi sentimenti ma soprattutto per capire realmente se, Speranza dopo sedici lunghi anni … L'articolo Speranza sconvolta da Alberto Parole distruttive a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) La loro storia d’amore dura ormai sedici anni masembra avere moltissimi dubbi sull’amore che prova nei confronti di. Cosa è successo nella puntata di questa sera?ha confessato di aver sceltoper mettere in gioco i suoi sentimenti ma soprattutto per capire realmente se,dopo sedici lunghi anni … L'articolodaproviene da www.meteoweek.com.

