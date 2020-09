Caso Suarez, cosa rischia la Juventus (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Procura della Figc ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda dell'esame truffa per far conseguire a Luis Suarez la certificazione B1 di lingua italiana, propedeutica per l'ottenimento del passaporto del nostro Paese. Una vicenda portata alla luce da un'indagine dei magistrati della cittadina umbra in collaborazione con la Guardia di Finanza. Carte e intercettazioni hanno, secondo l'accusa, dimostrato come l'esame fosse preordinato a tavolino sia nelle domande e risposte che nella stessa valutazione. Solo così Suarez avrebbe potuto uscire dalla sede universitaria il 17 settembre, dopo una ventina di minuti dal suo arrivo, con in mano il diploma.Un atto dovuto, quello della Procura Figc, che chiede anche a Perugia gli atti per valutare l'eventuale coinvolgimento di tesserati e club nella storia. Tutto ruota intorno al ruolo rivestito ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Procura della Figc ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla vicenda dell'esame truffa per far conseguire a Luisla certificazione B1 di lingua italiana, propedeutica per l'ottenimento del passaporto del nostro Paese. Una vicenda portata alla luce da un'indagine dei magistrati della cittadina umbra in collaborazione con la Guardia di Finanza. Carte e intercettazioni hanno, secondo l'accusa, dimostrato come l'esame fosse preordinato a tavolino sia nelle domande e risposte che nella stessa valutazione. Solo cosìavrebbe potuto uscire dalla sede universitaria il 17 settembre, dopo una ventina di minuti dal suo arrivo, con in mano il diploma.Un atto dovuto, quello della Procura Figc, che chiede anche a Perugia gli atti per valutare l'eventuale coinvolgimento di tesserati e club nella storia. Tutto ruota intorno al ruolo rivestito ...

