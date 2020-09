Nicola Zingaretti | Il Pd è il pilastro per costruire le alleanze Ora aprire una fase nuova

(Di martedì 22 settembre 2020) “Il Pd torna primo partito dove si vota e ilattorno al qualegrandicompetitive”. Parola di, che in una conferenza stampa al Nazareno commenta il risultato elettorale. “Se si sommano - continua il segretario dem - le percentuali delle forze che costituiscono l’attuale maggioranza” il totale arriva al “48,7% mentre il centrodestra; al 46,5%. Questo conferma che le forze che sostengono il governo Conte se fossero state unite in tutte le regioni - e non; un conto solo matematico - sarebbero state la maggioranza degli elettori. Ci ha penalizzato la divisione e la moltiplicazione delle candidature”. Archiviata la tornata elettorale, bisogna guardare al futuro: ...

Elezioni e Referendum, come è andata al Pd di Nicola Zingaretti? I risultati sono ormai assodati ed è tempo di bilanci in casa dem: grande soddisfazione per il Sì al Referendum costituzionale sul ...Una piazza particolarmente contesa, in cui erano andati per la campagna elettorale sia Nicola Zingaretti che Matteo Salvini. Massimiliano Borelli succede al sindaco uscente Nicola Marini, che lascia l ...