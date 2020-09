Al Bano | ‘Niente matrimonio con Loredana | io e Romina amici’ (Di martedì 22 settembre 2020) Parla Al Bano, e spazia su tanti argomenti. L’amatissimo cantante pugliese ci dice la sua sul matrimonio con la Lecciso e su Romina, tra le tante cose. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano Carrisi (@alBano carrisi) in data: 24 Set 2018 alle ore 6:47 PDT Nel corso di una … L'articolo Al Bano ‘Niente matrimonio con Loredana io e Romina amici’ proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 22 settembre 2020) Parla Al, e spazia su tanti argomenti. L’amatissimo cantante pugliese ci dice la sua sulcon la Lecciso e su, tra le tante cose. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AlCarrisi (@alcarrisi) in data: 24 Set 2018 alle ore 6:47 PDT Nel corso di una … L'articolo Al‘Nienteconio eamici’ proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Al Bano e Loredana Lecciso: “Si tratta di una storia da niente, una scappatella” - emanueleph : Vorrei sommessamente dire che lo standard di noi appartenenti alle classi subalterne è anche inferiore. Neanche ar… - floxrencewelch : Non è una sorpresa, sapevamo che Al Bano non è per niente umile - ValeryMell1 : RT @VivianaDesio: 'A tutti gli dei... Dov'è che stanno? Sul Vesuvio? Forse il Terminillo... O sul Bano? Sì là è bello alto, logico. Mamma m… - gseba_sca : RT @VivianaDesio: 'A tutti gli dei... Dov'è che stanno? Sul Vesuvio? Forse il Terminillo... O sul Bano? Sì là è bello alto, logico. Mamma m… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano ‘Niente Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera